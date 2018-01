Bas Dost met Sporting naar finale Portugese beker

VOETBAL - Bas Dost staat zondag in de finale van de Portugese beker. Met zijn club Sporting Portugal versloeg hij in de halve finale FC Porto. Na negentig minuten was het 0-0, waarna de club uit Lissabon vanaf de strafschopstip het duel besliste: 4-3. Ook Dost scoorde vanaf elf meter.

De finale, net als vanavond in het gemeentelijk stadion in Braga, speelt Sporting zaterdag tegen Vitória Setúbal.Het is voor de oud-spits van FC Emmen zijn tweede bekerfinale. In het seizoen 2014/2015 won hij de Duitse beker door met VfL Wolfsburg met 3-1 te winnen van Borussia Dortmund.Dost startte scherp en had in de beginfase een penalty moeten krijgen na een overtreding van Porto-middenvelder Pereira die bij een vrije bal eerst aan het shirt van de spits trok en hem vervolgens met beide handen tegen de grond werkte.Tien minuten voor rust dacht Porto op voorsprong te komen door een treffer van spits Tiquinho. De huidige koploper van de Portugese competitie vierde het feestje al, maar de goal werd op basis van tv-beelden alsnog afgekeurd.In de tweede helft was Sporting het eerst dichtbij de openingsgoal, maar verdediger Coates kopte op de paal. Porto was in het laatste half uur diverse keren gevaarlijk, maar Sporting-doelman Patricio bleek niet te passeren, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. Herera, Aboubakar en Brahimi misten voor Porto en aan de kant van Sporting stuitten Coates en Carvalho op Porto-doelman Ikar Casillas. Oud-PSV en Twente-aanvaller Bryan Ruiz schoot de beslissende strafschop raak.