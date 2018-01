Deel dit artikel:











Wedstrijd van de week: vv Hoogeveen - Alcides [afgesloten] Kijk live mee naar de wedstrijd (foto: pixabay.com)

VOETBAL - De voetbalwedstrijd tussen vv Hoogeveen en Alcides de wedstrijd van de week. In de 1e klasse F van het zondagvoetbal is Hoogeveen de koploper, Alcides is tweede.

De wedstrijd begint om 14.30 uur, de stream begint vijf minuten eerder. De wedstrijd is alleen op internet te zien.