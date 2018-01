Deel dit artikel:











Duurzaamheid staat centraal tijdens beurs in TT Hall Assen Een miniatuurvoorbeeld van een energieneutraal huis (foto: Erwin Kikkers / RTV Drenthe) Warmtepompen uit Roden (foto: Erwin Kikkers / RTV Drenthe) De beurs is tot en met zaterdag te bezoeken (foto: Erwin Kikkers / RTV Drenthe)

ASSEN - De TT Hall in Assen is vanaf vandaag het toneel van de beurs Bouwplan, Thuis in Wonen. Op deze driedaagse beurs is van alles te zien over bouwen, verbouwen en duurzaamheid.

Zo zijn er trends op het gebied van duurzaamheid te zien, zoals de warmtepomp. "We moeten van het gas af en de warmtepomp is de toekomst", beweert Rinko Coenrades van de Warmtepompspecialist uit Roden. "Je kan het vergelijken met een koelkast. Daar stop je producten in, die wij beschouwen als de bron. Daar onttrekt de koelkast warmte aan. Aan de achterkant van de koelkast zit zo'n zwarte plaat waar die warmte dan weer weggaat."



'Hiermee kun je prima een woning verwarmen'

Volgens hem werkt een warmtepomp ongeveer net zo. "Dan zien wij bijvoorbeeld de bodem als bron. Met een compressor voeren we dat naar een hoge energiewaarde. Dan wordt het gasvormig en zetten we het over naar water. Dat water wordt ongeveer 30 tot 40 graden en daarmee kun je een woning prima verwarmen."



Zo'n warmtepomp is in de aanschaf wel een stuk duurder, maar volgens Coenrades is het qua energiekosten uiteindelijk een stuk goedkoper.



'We hadden al bewuster moeten zijn'

Energiecoöperatie Duurzaam Assen staat ook op de beurs. "Het gaat om energieneutraal wonen", aldus Tom Verloop van de coöperatie. "We hadden allemaal al een stuk bewuster moeten zijn."



De coöperatie is volgens Verloop een soort ledenbeweging. "Dat komt vanuit de burgers en doen we ook samen met de burgers. We proberen met elkaar energie circulair te maken. We wekken energie zelf op en verdelen dit onder elkaar. En ook de winst die we maken vloeit terug naar de leden. Dat geld kunnen we dan opnieuw investeren in projecten."



De beurs Bouwplan, Thuis in Wonen wordt vanmiddag om 14.00 uur geopend.