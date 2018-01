Stelling: Ik werk het best als er drukte om mij heen is

ASSEN - Werk je graag in in doodse stilte of heb je liever rumoer om je heen? Voor de productiviteit schijnt dat laatste beter te zijn.

"Als het stil is, zijn werknemers weliswaar minder gestrest, maar werken zonder verstoringen is juist niet goed voor de productiviteit", zegt Harold Coenders, directeur werkplekinnovatie van Colliers International tegen het Algemeen Dagblad Je zou denken dat totale stilte beter is voor je concentratie en dus ook voor de hoeveelheid werk die je op een dag gedaan krijgt. Maar volgens Coenders is het omgekeerde waar. "Als je de hele dag hebt om iets af te krijgen, neem je er ook de hele dag voor", vertelt hij aan de krant. Wanneer je juist gestoord wordt tijdens je werk, krijg je daarna het gevoel dat je moet opschieten. En dus werk je harder, is de stelling van Coenders.Geldt dit ook voor jou? Werk je het liefst met drukte om je heen? Of wil je niet gestoord worden?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat jouw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren vroegen we of gemeentehuizen ook in het weekend open moeten. Ruim 57 procent was het daarmee eens, bijna 43 procent vindt van niet. In totaal brachten 2.326 mensen hun stem uit.