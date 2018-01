Deel dit artikel:











Jongerenkeet in Fluitenberg opnieuw beste keet van Nederland ATF won de verkiezing vorig jaar ook al (foto: archief RTV Drenthe)

FLUITENBERG - Jongerenkeet ATF in Fluitenberg is opnieuw verkozen tot beste keet van Nederland. Net als vorig jaar ging de keet in het dorp met de titel aan de haal.





De tientallen deelnemende keten konden punten verdienen om de wedstrijd te winnen. Zo werden ze onder meer gekeurd op brandveiligheid, alcoholbeleid, huisregels, uitstraling en de betrokkenheid van ouders.



Zwembad en buitenbar

ATF in Fluitenberg maakte indruk op de jury omdat ze zich ten opzichte van vorig jaar flink ontwikkeld hebben. Zo hebben de jongeren een overkapping en zwembad gebouwd, met een buitenbar. Ook wordt er veel aandacht besteed aan veiligheid.



De verkiezing 'De beste keet van Nederland' wordt gehouden omdat jongerenketen volgens de organisatie vaak negatief in het nieuws komen. Met deze wedstrijd proberen ze het tegendeel te bewijzen.



Lees ook: Drentse jongerenkeet beste van Nederland Naast de eretitel wint de keet ook een optreden van Mooi Wark.