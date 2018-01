Deel dit artikel:











Vrouw uit Assen met onderkoelingsverschijnselen naar ziekenhuis na val in kanaal Vrouw valt in het Noord-Willemskanaal (foto: Van Oost Media) De vrouw is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht (foto: Van Oost Media)

ASSEN - Aan de Groene Dijk Zuidzijde in Assen is vanmorgen een vrouw tijdens het uitlaten van drie honden in het Noord-Willemskanaal gevallen.

De vrouw kon niet op eigen kracht op de kant klimmen en moest door omstanders uit het water worden gehaald. Ze is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht.



De honden kwamen niet in het water terecht.