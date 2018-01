Politie onderzoekt vijftien tips na passantenonderzoek vermoorde Marcel Hoogerbrugge

HOOGEVEEN - De politie onderzoekt vijftien tips over de moord op Marcel Hoogerbrugge uit Hoogeveen.

De tips kwamen binnen na het passantenonderzoek dat de politie de afgelopen dagen heeft gehouden bij het huis van het slachtoffer, aan de Dr. Anton Philipsstraat.Agenten deelden voor het huis pamfletten uit aan automobilisten. De 49-jarige oud-militair werd op 20 december vorig jaar dood gevonden in zijn huis. De politie vermoedt dat hij op 18, 19 of 20 december is vermoord. Dat gebeurde met veel geweld.Een maand na zijn dood heeft de politie nog altijd geen goed beeld wie de man precies was.