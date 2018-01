Deel dit artikel:











Failliet bedrijf in Emmen heeft radioactieve verrassing Het voormalige pand van Vaccinogen in Emmen (foto: Google Streetview)

EMMEN - Een apparaat met radioactief materiaal van de biotechnische onderneming Vaccinogen in Emmen heeft een curator flink wat zorgen opgeleverd.

Jilles Knotter van Heuzeveldt Advocaten in Emmen werd aangesteld voor de afwikkeling van het faillissement van het bedrijf. Hij trof in het pand aan de Marco Polostraat in Emmen een zogeheten Gammacell aan.



Bestraling van bloed

Het gaat om een apparaat voor de bestraling van bloed. Vaccinogen is een Amerikaans bedrijf dat een vaccin ontwikkelt tegen darmkanker. De vestiging in Emmen bleek niet genoeg te verdienen en moest de deuren sluiten. De aanwezigheid van de Gammacell zorgde er volgens de curator voor dat het pand niet zomaar 'schoon' kon worden opgeleverd.



Niet te verkopen

In eerste instantie werd gedacht dat het apparaat wel geld op zou kunnen leveren, maar een poging het te verkopen liep op niets uit. Dus bleef het apparaat lange tijd in het lege pand staan. Daarvoor moesten beveiligingsmaatregelen zoals camera's en een beveiligingsbedrijf van kracht blijven.



"Ik heb begrepen dat in Duitsland al eens zo'n apparaat is gestolen vanwege het lood", vertelt Knotter. "Dat is vanwege de radioactieve lading niet ongevaarlijk en dus maakten we ons wel zorgen." Daarom werden ook betonblokken geplaatst, zodat niemand met een auto het pand binnen kon rijden.



Extra kosten

Gevaarlijke situaties hebben zich volgens de curator in Emmen niet voorgedaan. Het bedrijf ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) heeft de Gammacell 'opgeruimd'. Dat levert mogelijk nog een rekening op van 100.000 euro. Uiteindelijk heeft het apparaat dus niet iets opgeleverd, maar veel geld gekost.