Het nieuws in een minuut: 25 januari In de nieuwsminuut onder meer aandacht voor de moord op Djamila (foto: Persbureau Meter)

In het nieuws in een minuut van 25 januari blikken we vooruit op de werkzaamheden aan de FlorijnAs in Assen. Verder is er vandaag een pro-formazitting over de moord op de 12-jarige Djamila uit Hoogeveen, en de gemeenteraden van Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden vergaderen samen.