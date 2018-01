Groot motormuziektheater Jumping Jack op TT Circuit

ASSEN - Drenthe krijgt een nieuwe locatietheatervoorstelling, net zo groot als Het Pauperparadijs: het motormuziektheater Jumping Jack. Een ode aan het leven van de roemruchte wegracer Jack Middelburg en de Nederlandse motorsport in het algemeen.

Er is maar één plek waar zo'n voorstelling gespeeld kan worden: het TT Circuit in Assen. In mei 2019 zijn er tien voorstellingen in de voormalige Noordlus van het circuit.Bedenkers en uitvoerders van Ongewone Gebeurtenissen (BUOG) uit Leeuwarden gaan de voorstelling maken.Kees Botman van BUOG: "Veel motormuziek, we gaan racen in de voorstelling, er zitten stunts in, maar ook dans. Het wordt gespeeld door zowel beroepsacteurs als amateurs, het wordt dus een heel spektakel.""De voorstelling is een ode aan het leven van Jack Middelburg, de legendarische wegracer die veel te vroeg aan zijn einde kwam. Als de kleindochter van Jack, een kleine veertig jaar na zijn overwinningen, op het TT Circuit komt, duikt zij in de tijd van haar opa en beleeft zij de ups en downs van haar grootvader in de jaren 70 en 80 opnieuw. Middelburg won in 1980 de TT en die race doen we in de voorstelling over. Uiteindelijk komt zijn kleindochter opa Middelburg, die ze nooit gekend heeft, tegen in de voorstelling", aldus Botman."Hij is een legendarische motorcoureur. Samen met Boet van Dulmen en Wil Hartog (de Witte Reus) vormde hij de grote drie van de Nederlandse wegracerij. Hij kreeg zijn bijnaam Jumping Jack vanwege zijn onstuimige rijstijl", weet Botman. "Hij was een van de laatste privérijders op wereldniveau. Hij was eigenzinnig en een doordouwer."Een paar feiten:- Tweehonderd spelers- Een budget van 1,2 miljoen euro- Tien voorstellingen met drieduizend bezoekers per voorstelling- Zelfde omvang als Het PauperparadijsGedeputeerde Staten willen een subsidie van 250.000 euro beschikbaar stellen voor de theaterproductie. Provinciale Staten besluiten daar binnenkort over.Uit het GS-voorstel blijkt dat acteur/regisseur Frank Lammers (van onder andere) en componist Jan Tekstra gevraagd zijn door BUOG om mee te werken.Mogelijke hoofdrolspelers zijn volgens het GS-stuk bekende Nederlandse acteurs/ musicalsterren, zoals Waldemar Torenstra en Loes Haverkort (Soldaat van Oranje). Kees Botman wil nog geen definitieve namen noemen omdat daar nog gesprekken over gevoerd worden.