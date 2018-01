Deel dit artikel:











Diever had het Lourdes van Nederland kunnen zijn Het Mariabeeld in de kerk van Diever (foto: RTV Drenthe)

DIEVER - Priester Aldolphus van de Rooms-Katholieke kerk in Diever was een twijfelaar aan de grote waarheden van het geloof. Hij betwijfelde of het lichaam van Christus daadwerkelijk in de hostie aanwezig was en hij hechtte weinig waarde aan het celibaat.

Geschreven door Lydia Tuijnman

Hij woonde zelfs samen met een vrouw. In onze tijd doet zoiets wellicht hier en daar een wenkbrauw fronsen, in het Drenthe van begin dertiende eeuw was het een doodzonde.



We kennen het verhaal van de priester Adolphus dankzij het Boek der Mirakelen van de monnik Caesarius van Heisterbach. Hij leefde van 1180 tot 1240 en beschrijft honderden religieuze en volkse wonderverhalen uit Nederland en België. Eén daarvan is het mirakel van Diever dat de priester Adolphus weer op het recht pad brengt.



Verschijning

Op een dag droeg priester Adolpus de heilige Mis op in de kerk van Diever. Terwijl hij de hostie opheft om deze te breken, ziet hij op die hostie Maria met het Kind Jezus op haar schoot. Als hij de hostie omdraait, ziet hij op de keerzijde een lam. Dan draait hij de hostie nog een keer om en ziet Christus aan het kruis met het hoofd naar beneden. Adolphus vraagt zich geschrokken af of hij zo moet blijven staan of de dienst voortzetten. De verschijning verdwijnt en Adolphus kan de mis ten einde brengen.



Zonden

Het kerkvolk roert zich; wat heeft het ongewone gedrag van Adolphus te betekenen? De priester bestijgt de preekstoel en vertelt de mensen wat hem is overkomen. Door de ervaring komt hij tot inkeer en betert zijn leven. De vrouw in zijn huis vertrekt naar het klooster in Runengen (Ruinen) om voor haar zonden te boeten.



Nuchtere bescheidenheid

Dat Diever na de driedubbele verschijning (Maria, het Lam en Christus) geen bedevaartsoord geworden is, is volgens historicus Paul Brood te wijten aan de nuchtere bescheidenheid van de Drenten. "Er zijn plaatsen waar iets dergelijks of zelfs veel minder is gebeurd, waar nu nog steeds de bedevaartsgangers massaal heen stromen", aldus Brood. Als herinnering aan het gebeurde staat er in de inmiddels Protestantse kerk van Diever een Mariabeeld.



Drenthe Toen

In het radioprogramma Drenthe Toen over de geschiedenis van onze provincie, zondag 28 januari tussen 14.00 en 15.00 uur een reportage over het Mirakel van Diever.