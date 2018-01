Anloo is het duurzaamste dorp in de gemeente Aa en Hunze

ANLOO - Anloo is uitgeroepen tot duurzaamste dorp van de gemeente Aa en Hunze. Naast Anloo waren Eexterveen, Gieten en Rolde genomineerd. "De jury was echt heel enthousiast", reageert een blije Karin Elema van de initiatiefgroep Anloo Vergroent.

"Dit is echt zo leuk om te horen", vervolgt ze. "De jury was ook lovend over onze continuïteit en dat wij een breed publiek aanspreken. Ze hoopten ook dat wij ermee doorgaan."Anloo Vergroent is ontstaan vanuit de Magnuskerk in het dorp. "Daar zijn we al heel lang bezig als fairtradekerk. Dat betekent dat wij alles zo duurzaam mogelijk doen", legt Elema uit. "Daarna maakten wij de stap om een groene kerk te worden. Toen hebben we nagedacht over hoe we de verbinding met het dorp konden maken."De groep plaatste een oproep om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen. "De wedstrijd van de gemeente gaf ons wel een impuls, om ook iets op de kaart te zetten", aldus Elema.Anloo Vergroent zette daarna een weekend 'met een groen randje' op poten. "Zelf woon ik in een duurzaam huis, dus we deden mee aan een speciale huizenroute. In datzelfde weekend hadden we ook een natuurwerkdag." Volgens Elema kwamen op beide elementen meer dan veertig verschillende mensen af. "De jury waardeerde ook dat we een divers publiek aanspreken."Het prijzengeld van 1.000 euro wordt volgens Elema goed besteed. "We hechten veel waarde aan ontmoetingen. Dus dit geld kan ook een beetje gebruikt worden voor wat eten en drinken. Maar we gaan meer dingen doen. We willen kijken of we ons kunnen laten inspireren door dorpen die nog verder zijn, door bijvoorbeeld een spreker in te huren. Er zijn plannen genoeg."