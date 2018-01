OM: Hoogeveense Djamila gewurgd door vriend moeder

ASSEN/HOOGEVEEN - De 46-jarige Freddy D. uit Hoogeveen heeft Djamila Marissen volgens het Openbaar Ministerie (OM) gewurgd. De man wordt verdacht van moord op de 12-jarige dochter van zijn vriendin op 14 oktober vorig jaar.

Hij zou het meisje in Punthorst, bij Staphorst, om het leven hebben gebracht. Dat bleek zojuist tijdens de eerste openbare zitting in de zaak bij de rechtbank in Assen. De Hoogevener is bij de pro-formazitting aanwezig.D. meldde zich op de avond van 14 oktober bij het politiebureau aan de Balkengracht in Assen. Het lichaam van Djamila lag in zijn auto. De man werd meteen aangehouden. Hij zit vast op de psychiatrische afdeling van de gevangenis in Zwolle.Volgens zijn advocaat Joris Kroeze werkt D. mee aan het politieonderzoek, dat nog niet is afgerond. Hij is ook geestelijk onderzocht, maar van resultaten daarvan zijn nog niet binnen. Of de Hoogevener de moord heeft bekend, wil Kroeze nog niet zeggen.De dood van de 12-jarige Djamila had veel impact in haar woonplaats Hoogeveen. Honderden mensen liepen enkele dagen na haar dood mee in een stille tocht ter nagedachtenis aan de leerlinge van RSG Wolfsbos.