Blijdschap na Musical Awards: 'We hebben met z'n allen geproost na afloop'

SLEEN - Willemien Dijkstra had er totaal niet op gerekend dat de musical Was Getekend, Annie M.G. Schmidt zoveel prijzen zou winnen tijdens de Musical Awards.

De musical, waar Dijkstra ook in meespeelt, werd gisteravond met vier prijzen de grote winnaar. De musical over het leven van Annie M.G. Schmidt won onder andere de prijs voor de beste grote musical en de beste vrouwelijke hoofdrol."We hebben er op geproost na afloop met z'n allen", vertelt Dijkstra. "Het was een heel bijzondere avond. Je rekent er van tevoren echt niet op. Ik had niet verwacht dat ik de spanning zou voelen, maar dat gebeurde dus wel."Dijkstra zit met zeven collega's in het ensemble. "Het is ook een fijne musical om in te spelen, we hebben een leuk aandeel, want we helpen Annie om haar verhaal te vertellen. We spelen alle rollen die zij wil dat wij spelen. Geen enkele avond is hetzelfde en het publiek reageert altijd heel enthousiast", aldus Dijkstra."Vanavond spelen we in Zwolle. Het publiek zal wel merken dat we door die awards vol energie zitten en dat we graag willen laten zien waarom we die prijzen hebben gewonnen", besluit ze.