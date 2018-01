Gitarist Jeff Beck ook naar bluesfestival Grolloo

GROLLOO - Blues- en rockgitarist Jeff Beck uit Engeland is toegevoegd aan het programma van het Holland International Blues Festival in Grolloo.

Beck speelt op vrijdagavond 8 juni in de tent achter dorpscafé Hofsteenge, waar ook ex-Beatle Ringo Starr and His All-Starr Band, King Solomon Hicks en Walter Trout staan geprogrammeerd.Jeff Beck is een van de drie topgitaristen die in de Engelse rockband The Yardbirds heeft gespeeld. De andere twee zijn Eric Clapton en Jimmy Page, die later bekend werden met hun eigen werk en bands. Beck formeerde ook zijn eigen bands: The Jeff Beck Group en Beck, Bogert & Appice.Beck is verder bekend als veelgevraagd sessiemuzikant die meespeelt op albums van grote artiesten zoals Mick Jagger, Stevie Wonder en Bon Jovi. Vorig jaar speelde hij nog een grote rol op het album ’Roll with the Punches’ van de Ierse zanger Van Morrison.