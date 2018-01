Deel dit artikel:











Jaar cel geëist voor agressieve dief uit Emmen Een Emmenaar moet een jaar de cel in voor drie diefstallen (foto:RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

ASSEN/EMMEN - Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, verdwijnt een 41-jarige man uit Emmen voor drie diefstallen één jaar achter de tralies. Dat eiste de officier van justitie donderdag tegen de van oorsprong Somalische man in de rechtbank in Assen.

Op 8 oktober afgelopen jaar liep de man de Lidl in de wijk Emmerhout uit met een paar zakken garnalen die hij niet had afgerekend. Twee medewerkers gingen achter hem aan en vroegen hem mee terug te lopen naar de winkel. Dat weigerde de man en werd agressief.



Houdgreep

De Emmenaar gaf een van de mannen een harde duw. Daarna doken de twee bovenop hem en hielden hem net zo lang in de houdgreep tot de politie er was. Ondertussen lukte het de Emmenaar een van de medewerkers in zijn borst te bijten. De man ontkende in de rechtszaal dat hij agressief was geweest.



Sloffen en parfum

Wel gaf hij toe dat hij in september vorig jaar sloffen en meerdere flessen parfum had gestolen bij een warenhuis in Emmerhout. Ook biechtte hij op dat hij in augustus met een andere man koperen buizen heeft gestolen in een leegstaand gebouw aan de Boslaan in Emmen.



De politie betrapte de twee op heterdaad, terwijl buizen uit de kruipruimte aan het verzamelen waren. Ze wilden de buit verkopen, omdat ze geld nodig hadden, vertelde de 41-jarige man in de rechtszaal.



Ongewenste vreemdeling

De drugsverslaafde man is de afgelopen jaren regelmatig veroordeeld voor diefstallen en overvallen in Emmen en Coevorden. In 2015 is hij daardoor tot ongewenste vreemdeling verklaard. Sindsdien heeft hij geen onderdak meer. Nu hij illegaal is, kan hij ook geen hulp van de reclassering meer krijgen, legde de officier van justitie uit. Daarom eiste ze alleen celstraf.



Waar de man daarna naartoe moet, zei hij niet te weten. Hij kan onmogelijk terug naar Somalië, waar zijn ouders jaren geleden zijn vermoord. De aanklaagster noemde het een groot probleem voor de man, maar ook voor de maatschappij.