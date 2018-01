Deel dit artikel:











Oud-inwoner Oosterhesselen bestraft voor hennep en wapen Voor het telen van hennep en het bezit van een balletjespistool is een man (41) uit Emlichheim veroordeeld tot 150 uur werkstraf (foto: Pixabay.com)

ASSEN/OOSTERHESSELEN - Voor het telen van hennep en het bezit van een balletjespistool is een man (41) uit Emlichheim veroordeeld tot 150 uur werkstraf. Ook moet hij ruim 1.700 euro schadevergoeding betalen aan Enixis voor de diefstal van stroom voor de kwekerij.

Op 30 december 2015 werd na een tip in de toenmalige huurwoning van de man in Oosterhesselen een hennepkwekerij met 150 planten gevonden. Tijdens een zoekactie in het huis vond de politie ook het balletjespistool, meer dan 25 kilo aan vuurwerk, ruim 10.000 euro contant geld en een geweer.



'De kick'

Voor het vuurwerkbezit is de man eerder veroordeeld tot een werkstraf. Het geweer was oud en niet illegaal en heeft hij teruggekregen. Hij verklaarde dat hij hennep kweekte voor de kick en om er geld mee te verdienen. De kwekerij had hij op zolder. In een van de slaapkamers had hij een drogerij ingericht. Daar stonden dertien zakken gedroogde hennep.



De wapens noemde de oud-inwoner van Oosterhesselen in de rechtszaal ‘hebbedingetjes’. Hij bewaarde ze in zijn slaapkamer. Dat hij bang was overvallen te worden vanwege zijn hennepkwekerij, zoals de officier van justitie suggereerde tijdens de rechtszaak, ontkende de man stellig.



Vijf keer geoogst

Het Openbaar Ministerie gaat er vanuit dat de man vijf keer geoogst heeft en zo’n 80.000 euro met de hennephandel heeft verdiend. Ook dat ontkent hij. De man zegt dat de eerste oogst was mislukt en de tweede nog in zijn huis stond. Een rechtszaak, waarin het OM zijn criminele winst wil afpakken, volgt later.