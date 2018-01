Alescon deelt zichzelf op in Noord en Zuid

Deel dit artikel:











Alescon splitst zich op

ASSEN - De geleidelijke krimp van het aantal werknemers bij Alescon is reden om het werkvoorzieningsschap op te splitsen. De gemeenteraden bepalen deze maand of ze akkoord gaan met de vorming van een noordelijk en zuidelijk deel van Alescon.

Bij Alescon werken nu nog 1.742 mensen. Maar omdat de instroom is stopgezet door een wijziging van de WSW-wet, daalt dat aantal elk jaar. En dat is een sterfhuisconstructie volgens wethouder Mirjam Pauwels, voorzitter is van het Alescon-bestuur.



Kennis en kunde

Pauwels: "Als je niks doet wordt Alescon elk jaar vijf procent kleiner. Maar daar staat tegenover dat het aantal cliënten bij de sociale diensten stijgt. Door Alescon op te splitsen kunnen we de kennis en kunde van het werkvoorzieningsschap beter aansluiten bij de taken die de gemeenten hebben door de invoering van de Participatiewet."



Aansluiten op werkplein

Alescon krijgt een meer lokale organisatie, vergelijkbaar met de werkpleinen. Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo gaan samen in Alescon Noord. Dezelfde gemeenten vormen samen al langer het Werkplein Drentsche Aa.



Hoogeveen, De Wolden en Midden-Drenthe vormen Alescon Zuid. Deze drie gemeenten hebben elk nog een eigen werkplein.



Alescon verwacht dat de reïntegratie van medewerkers in reguliere banen beter gaat door een meer lokale organisatie.



De gevolgen voor de werknemers van Alescon zijn nog onduidelijk. Maar doel is iedereen op dezelfde werkplek te houden. Pauwels: "We willen niet slepen met mensen."