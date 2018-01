Jan Carmiggelt Prijs nieuw leven ingeblazen

HOOGEVEEN - Wie heeft het meest geslaagde bouwproject in Hoogeveen ontwikkeld? Architecten kunnen zich na tien jaar weer opgeven om zo eind januari misschien met de Jan Carmiggelt Prijs 2018 in handen te staan.

"Bij de gemeenteraad was een motie ingediend om de prijs weer nieuw leven in te blazen", zegt wethouder Bert Otten van de gemeente Hoogeveen.Er zijn een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor de prijs, die vernoemd is naar wijlen gemeentearchitect Jan Carmiggelt. Zo moet het project na 6 maart 2008 gemaakt zijn en moet het een woning of woningbouwproject met particuliere opdrachtgevers betreffen. Ook moet de inzending een positieve bijdrage hebben geleverd aan de leefomgeving.Otten is blij dat op deze manier mooie architectuur gestimuleerd wordt. "Je ziet al genoeg monotone straten met dezelfde huizen." Otten denkt dat er minstens 20 tot 25 inzendingen binnenkomen, voor de wedstrijd die door ArchitectuurPunt Drenthe georganiseerd is.Het is aan het brede publiek, opdrachtgevers, ontwerpers en de architecten zelf om een mooi project aan te melden. De jury buigt zicht vervolgens over de inzendingen, waarna het de vakjuryprijswinnaar uitkiest.Ook wordt er een publiekswinnaar aangewezen. Het publiek ontvangt de lijst met genomineerden en kan via een webenquête op zijn of haar favoriet inzending stemmen. Beide winnaars worden op 23 februari bekendgemaakt."Wat mijn favoriet is? Dat ga ik niet zeggen", zegt Otten. "Maar als je op straat om je heen kijkt zie je wel dat heel kleine accenten een enorme meerwaarde hebben."De winnaars lopen met naast de eer, ook met een kunstwerk de deur uit. Stemmen kan tot 31 januari via de website