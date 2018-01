'Fout in database zorgt voor 'Google Translate-Duits''

ASSEN - Marketing Drenthe wil graag meer toeristen uit Duitsland naar Drenthe halen en daarvoor hebben ze een Duitstalige website gelanceerd. Maar de teksten die op de website staan, zijn niet allemaal in goed Duits geschreven.

Begin deze week is de website online verschenen. "Daar is al heel lang om gevraagd dus daar waren we heel blij mee en zijn we trots op. We hebben de site online gezet en hebben tegen de ondernemers gezegd: wij gaan er nog geen campagne mee voeren, maar we zetten 'm wel vast online, zodat jullie allemaal naar jullie eigen presentatie op de site kunnen kijken", zegt Astrid Crum, directeur van Marketing Drenthe."Langzaam maar zeker kregen we reacties. 'Dat is gewoon Google Translate!', zeiden de mensen. Wij dachten in eerste instantie dat de desbetreffende ondernemer dat zelf op de site had gezet. Gisteren zijn we er achtergekomen dat er ergens een functionaliteit geactiveerd is bij het koppelen van databases. Hierdoor werd elk bedrijf dat vermeld stond op onze Nederlandstalige site, automatisch vertaald door Google. Dat is zo op de website terecht gekomen", aldus Crum.Door alle media-aandacht zijn de ondernemers zich volgens Crum bewust van het belang van juiste teksten. "De Duitser verwacht gewoon goed Duits. Het is niet een kwestie van klakkeloos vertalen, want een Duitser wil anders aangesproken worden dan een Nederlander. Het moet niet te schreeuwerig zijn en de tekst moet kwaliteit uitstralen. Het moet gedegen zijn."Cigdem Zantingh, Duitser en toerisme-expert bij het Rijnland Instituut vindt de website in eerste instantie een mooi initiatief. "Daar hebben wij lang op moeten wachten. Voor de Duitsers was het niet helemaal helder wat er in Drenthe te beleven is.""Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat maar 9 procent van de Duitse toeristen in Drenthe verblijft", zegt Zantingh. "Ze hebben onvoldoende kennis over de provincie Drenthe. Ze weten niet wat er te doen is en wat Drenthe te bieden heeft. Om Drenthe te kunnen proeven en te beleven moet men meer informatie geven over deze provincie. We hebben dat nog niet voldoende aan de Duitse toerist laten weten, vind ik. Als ik even voor mezelf spreek: ik kom uit Berlijn en daar kennen mensen de provincie Drenthe echt niet."Zantingh vindt dat de website wel in correct Duits moet. "De Duitser is al heel erg gecharmeerd als Nederlanders Duits proberen te spreken. Zantingh zelf heeft ook soms moeite met de naamvallen. Maar in de schriftelijke taal is het van groot belang dat het absoluut in correct Duits gebeurt. De Nederlandse ondernemer heeft een poging gedaan om zijn bedrijf in het Duits te promoten op deze website. Maar de website is nog in ontwikkeling en nog niet gepromoot in Duitsland."