Parcours vol uitdagingen voor jonge veldrijders bij NK in Hoogeveen Het parcours in Hoogeveen (foto: RTV Drenthe/Steven Ophoff)

HOOGEVEEN - Grote gladde afdalingen, drie trappen, verkante hellingen en een lastig stuk langs de sloot zijn de grootste uitdagingen voor de jonge veldrijders die komend weekend strijden voor de nationale titels.

Bij het clubhuis van WRV de Peddelaars in Hoogeveen zijn vierhonderd paaltjes de grond ingeslagen om het parcours aan te geven. Het is het geesteskind van parcoursbouwer Jeroen Turkstra.



"We proberen technische dingen te doen, zodat de kinderen leren om hindernissen te nemen. Sommige dingen zie je en dan denk je: dat komt niet goed. Maar als je het doet valt het mee", aldus Turkstra.



Beste jeugdrenners van het land

Op het NK Veldrijden voor de jeugd komen wielrenners van tussen de 8 en 14 jaar naar Hoogeveen. In hun leeftijdscategorie zijn het de beste renners van het land, dus ze worden door Turkstra niet gespaard. "We doen vrij veel wat volgens de reglementen net op het randje is, omdat de kinderen dat gewoon leuk vinden."



Het veldrijden is een sport die voornamelijk wordt gedomineerd door Vlamingen en Brabanders, maar volgens Turkstra blijft dat niet eeuwig zo. "Veldrijden is inderdaad heel erg Brabants, maar daar komt wel verandering in. De veldrijders uit het noorden doen het ook wel redelijk goed. Er komen ook echt wel een paar titelkandidaten uit het noorden. Als dat komt, wordt het vanzelf populair en gaan meer mensen veldrijden."