Officier van justitie wil reconstructie van moord Djamila

ASSEN - De officier van justitie wil dat er een reconstructie wordt gemaakt van de moord op Djamila Marissen uit Hoogeveen. Dat zei de aanklaagster vanmiddag na de pro-formazitting tegen Freddy D. (46) die ervan wordt verdacht dat hij de 12-jarige dochter van zijn vriendin heeft gewurgd.

De zitting in de Asser rechtbank duurde zo kort dat de officier niet de tijd kreeg de stand van zaken van het onderzoek toe te lichten. D. was erg emotioneel tijdens de eerste openbare zitting. "Ik wil mien verhaal doen", zei de Hoogevener in het Drents. Hij huilde dat het "een heel erg feit is wat er is gebeurd."Volgens de officier heeft de man het meisje in de auto in het Overijsselse Punthorst gewurgd. Op de avond van 14 oktober bracht hij haar lichaam zelf met zijn auto naar het politiebureau in Assen. Het sectierapport van het onderzoek op het lichaam van het meisje is klaar. Naar aanleiding daarvan wordt Freddy D. nog een keer verhoord voor de rechtszaak begint, vertelde de officier.Haar verzoek om een reconstructie van de moord te laten maken, ligt bij de rechter-commissaris (onderzoeksrechter). Die beslist of dat gaat gebeuren.Het OM wil de reconstructie laten maken om D. te laten voordoen wat hij zegt dat hij gedaan heeft met het meisje. "Daar heeft hij een verklaring over afgelegd. Wij willen die toetsen door hem in de auto de handelingen te laten verrichten die hij zegt te hebben verricht", licht OM-woordvoerster Melanie Kompier toe.Het is nog niet duidelijk wanneer de rechter-commissaris beslist over het verzoek.De emotionele D. kreeg verder zelf niet de kans iets te zeggen tijdens de pro-formazitting, omdat de voorzitter van rechtbank hem onderbrak. Hij adviseerde de man zijn verhaal op te schrijven voor tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak op 15 mei.Daarvoor is er nog een pro-formazitting op 17 april. Tot die tijd blijft D. vastzitten op de psychiatrische afdeling in Zwolle. Hij is psychologisch en psychiatrisch onderzocht. De resultaten van dat onderzoek worden in maart verwacht.