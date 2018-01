Deel dit artikel:











'Bezorgen zou een service moeten zijn, geen kostenpost' De horecabroers Hendrik (links) en Dirk de Gooijer uit Emmen (foto: Hendrik de Gooijer)

EMMEN - Horecabroers Hendrik en Dirk de Gooijer uit Emmen zijn een gloednieuwe bezorgservice gestart om de ondernemers te behoeden voor giganten als Thuisbezorgd.nl, die inmiddels 14 procent commissie vraagt.

Geschreven door Janet Oortwijn

De mannen waren tot voor kort samen eigenaar van eethuis en snackbar Oscars in het centrum van Emmen en liepen hier zelf toen ook tegen aan. "Het kost je gewoon een groot deel van je winst. Vooral als je dat bekijkt op jaarbasis", zegt Dirk. "Bezorgen zou een service moeten zijn, geen kostenpost."



"Je hoeft als ondernemer daar niet aan mee te doen", vertelt Hendrik. "Maar eigenlijk ook weer wel, want anders val je buiten de boot. Iedereen doet het."



Alternatief

De broers De Gooijer willen met Bezorgland.nl bewustwording bij de consument creëren en hen in laten zien wat voor kosten een horeca-ondernemer kwijt is aan de thuisbezorggigant. "Dat moet anders. Het wordt steeds hoger. Wij hebben ons bedrijf opgericht om de ondernemers te beschermen tegen de hoge kosten en ze een alternatief aan te bieden", zegt Hendrik.



Vorig najaar kwam een groot deel van de horeca in het land ook al in opstand tegen de thuisbezorggigant, vanwege het verhogen van de commissies. Inmiddels hebben in twee weken tijd, tientallen horecabedrijven uit de regio Ter Apel tot aan Coevorden, zich aangesloten bij de broers in Emmen. De Gooijer vraagt 4 procent van het totale bestelbedrag, dat is 10 procent minder dan Thuisbezorgd.nl.



Geen wereldwijd bedrijf

"Het kan en moet anders", legt Hendrik uit. Concurreren met de gigant op het gebied van bezorging willen de broers niet. "Wij zijn geen groot, wereldwijd beursgenoteerd bedrijf, dat verplichtingen heeft tegenover aandeelhouders. Wij zijn heel klein en doen het met z'n tweeën."



"Voor de consument blijft alles hetzelfde. Ze krijgen nog steeds dezelfde pizza van dezelfde bezorger, maar de ondernemer wordt niet meer zo op kosten gejaagd", besluiten de broers.



De komende tijd willen Hendrik en Dirk aan de bewustwording van de consument werken en het uitbreiden van de regio, naar heel Drenthe.