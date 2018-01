Deel dit artikel:











Mariska van Gennep op missie met boek 'ALS heb je niet alleen' Mariska van Gennep beschrijft in het boek over hoe ALS haar gezin beheerste (eigen foto) De omslag van het boek dat Assense Mariska van Gennep schreef over ALS (ontwerp: uitgeverij Lente)

ASSEN - Ruim drie jaar beheerste Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) haar gezin, sinds echtgenoot Sjonnie de diagnose kreeg. Vorig jaar overleed hij, nog maar net 50 jaar, en morgen verschijnt haar boek 'ALS heb je niet alleen'. Geen afsluiting, zo zegt Mariska van Gennep, want er is een missie.

"Door deze zware periode, heb ik een missie in mijn leven gekregen. Het steunen en inspireren van vrouwen die een zware periode, zoals mantelzorgen, in hun leven doormaken. Ik leer ze graag om te blijven staan!", zijn haar laatste woorden in het boek.



Morgenmiddag wordt het gepresenteerd in de boekhandel in haar eigen woonwijk Marsdijk in Assen. Aan het boek 'ALS heb je niet alleen, 'balanceren tussen liefde en mantelzorg', heeft ze twee jaar gewerkt. Het is grotendeels gebaseerd op de blogs die Mariska van Gennep schreef tijdens Sjons ziekteverloop voor de websites van Libelle en Gezondheid & Co.



Daarin beschrijft ze open en eerlijk hoe ze dag in dag uit balanceert tussen liefde en mantelzorg. Ze schrijft daarmee de ellende wat van zich af, maar maakt zo ook bewust herinneringen voor later.



Met het boek wil Van Gennep alle mantelzorgers een hart onder de riem steken. En ze geeft ook tips hoe je je in zo'n heftige situatie overeind blijft. "Het was een loodzware tijd, die ik de rest van mijn leven met me zal meedragen. Maar ik hoop dat het ik met het delen van mijn ervaringen anderen kan helpen."



Luister morgenvroeg op Radio Drenthe in Drenthe Nu even na 07.00 uur voor een livegesprek met Mariska van Gennep.