Programma zaterdagvoetbal

VOETBAL - ACV speelt vandaag alweer de derde wedstrijd na de winterstop in de 3e divisie. De ploeg van trainer Fred de Boer ontvangt in Capelle een mededegradatiekandidaat. Capelle staat met 15 punten uit 16 wedstrijden net boven de rechtstreekse degradatiestreep, terwijl de Assenaren met 14 uit 18 daar net onder staan.

De laatste uitzending van Onze Club

HZVV begon vorige week aan de tweede helft van het seizoen en deed dat uitstekend door koploper Genemuiden voor de tweede keer op 0-0 te houden. Vandaag speelt de Hoogeveense hoofdklasser de uitwedstrijd tegen Staphorst.Vandaag start ook voor de overige amateurs het beslissende half jaar in de competitie. Hieronder het complete programma van vandaag.Magreb'90 - ScheveningenACV - CapelleDOVO - SpijkenisseDVS'33 Ermelo - Jong GroningenODIN'59 - Harkemase BoysSpakenburg - Quick BoysASWH - VVOGONS Sneek - Jong VolendamJong Almere City FC - Jong FC TwenteAjax - SDC PuttenCSV Apeldoorn - BerkumDFS Opheusden - EemdijkExcelsior '31 - UrkSC Genemuiden - HuizenVV Sparta Nijkerk - NSC NijkerkStaphorst - HZVVZuidvogels - AZSVZeerobben - NoordscheschutBe Quick D - BalkDrachtster Boys - VEV'67Buitenpost - WinsumGroningen - Blauw Wit'34PKC'83 - GorechtOlde Veste'54 - Oranje NassauFC Meppel - NieuwleusenZuidhorn - Groen GeelGramsbergen - BedumDESZ - NEC DelfzijlFC Klazienaveen - DrenthinaDe Weide - DZOHPelikaan S - OmlandiaOnstwedder Boys - DVC AppingedamLoppersum - BoerakkerHFC'15 - The KnickerbockersNoordwolde - NiekerkAduard 2000 - MamioGlimmen - Be Quick 1887ONR - StadsparkLutten - SVN'69OZC - FDSFit Boys - SCNLTC - HoogeveenZZVV - Hardenberg'85Tonego - SCD'83Hollandscheveld - BSVVDe Sweach - VIODRWF - ASCVeenhuizen - Ropta BoysOpende - Friese BoysOostergo - RottevalleHarkema Opeinde - HaulerwijkBorger - ElimSweel - CSVCHelpman - NWVVVMC Amicitia - FC ZuidlarenSVBO - Achilles 1894HS'88 - TiendeveenNKVV - WVVSC Angelslo - SETAVCG - DamacotaVeendam 1894 - Nieuw BalingeMussel - VEVWildervank - Erica'86