Schöninghsdorf opvallende woonplaats spelers Hurry-Up Teamgenoten treffen elkaar op een gure middag in Schöninghsdorf (Foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Er is welgeteld een benzinestation, Grieks restaurant - met de toepasselijke naam 'Der Grieche' - en je rijdt er binnen een minuut door. Toch is juist het Duitse Schöninghsdorf de woonplaats van een handjevol spelers van Hurry-Up.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Zo delen Vaidas Trainavicius, Joel Huesmann, Laurynas Petrusis en Dragan Vrgoc een aantal huisjes over grens in Duitsland. Vanaf sporthal De Eendracht in Zwartemeer, de thuisbasis van Hurry-Up, ben je binnen vijf minuten in Schöninghsdorf. Een groot voordeel volgens voorzitter Hendrikus Velzing.



Kosten lager

"Ook omdat ze overdag hier aanwezig zijn voor de conditietraining. Ook geven ze jeugdtrainingen", legt Velzing uit. "Tweede voordeel is dat de kosten lager zijn dan in Nederland. En in Duitsland hebben ze grotere huizen dan hier. Dus kunnen we meer spelers in een huis doen dan in Nederland."



Ook hoofdtrainer Martin Vlijm en doelman René de Knegt, die afgelopen zomer overkwam van eredivisionist Hellas, vertoeven in het dorp dat ligt in de gemeente Twist. "Volgens mij worden ze heel goed opgevangen door de bewoners", zegt de voorzitter. "Tot nu toe heel weinig problemen."



Ingewikkelde constructie

Spelmaker Vaidas Trainavicius woont al meer dan twee jaar in Schöninghsdorf. Volgens de Litouwer is zijn situatie bij Hurry-Up lastig uit te leggen aan het thuisfront. "Ik kom uit Litouwen, speel handbal in Nederland en woon in Duitsland", lacht Trainavicius. "Iedereen raakt ervan in de war."



Na de training zoeken bijna alle buitenlandse spelers elkaar op in het Duitse dorpje. Een 'housewarming' bij Kroatische aanwinst Dragan Vrgoc bleef lang uit. "Hij verstopt zich voor ons", grapt Trainavicius. "Hij leeft in het geheim."



LIONS

Zaterdagavond koersen de markante inwoners van Schöninghsdorf naar Zwartemeer. Om 20:00 wacht landskampioen LIONS in de BENE-League. Na vijftien speelrondes staat Hurry-Up op een teleurstellende negende plaats.