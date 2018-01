Piet van Dijk zet stop op diner met burgemeester

GIETEN - Na 65 uitnodigingen voor het avondeten vindt burgemeester Piet van Dijk van de gemeente Aa en Hunze het eerst wel even welletjes. Hij heeft daarom de aanmeldprocedure voor de populaire keukentafelgesprekken gesloten.

"Ik vind het fantastisch dat zoveel inwoners zo enthousiast hebben gereageerd. Dat doet me echt heel goed. Ik wil graag op alle uitnodigingen, die we nu binnen hebben, ingaan en dat zal enige tijd kosten. Daarom is het verstandig dat we nu de aanmeldingen voorlopig sluiten."Van Dijk vroeg de inwoners van de gemeente Aa en Hunze tijdens zijn nieuwjaarsspeech om hem uit te nodigen voor het avondeten. Hij wil de burgers leren kennen via 'echte gesprekken' en niet alleen via sociale media zoals dat tegenwoordig vaak gaat.Het idee voor de keukentafelgesprekken komt van de schoonmoeder van Van Dijk. "Ik vond het een heel goed idee en het blijkt aan te slaan", zei Van Dijk tijdens het tweede etentje in Anderen deze week.