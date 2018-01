Deel dit artikel:











​Djammen: van 'ramharde' black metal tot 'piratenkneiters' tijdens Jagersonic Jagersonic met Mooi Wark in Vera (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

GRONINGEN - Het is een ratjetoe, of zoals de Rode Jager (Erik Hoezen) zelf zegt: een potpourri van muziek. En dat is het. Tijdens Eurosonic bezet producer, dj en Klazienavener Hoezen poppodium Vera met zijn evenement.

Van keiharde rock tot Hollandse meezingers van Hazes, Jagersonic heeft het allemaal. "Ik hoop dat mensen zeggen: 'Verdomme zeg, dit is gaaf!' Onbekende dingen, weet je wel", aldus Hoezen.



Van een vriendenfuif tot megafeest

"Het is ooit begonnen in de Ierse pub en dat was op de vrijdagmiddag voor Eurosonic. Dat was eigenlijk een beetje voor vrienden en bekenden en ook een beetje met bekende bands", vertelt Hoezen. "Dat liep ontzettend uit de hand, direct de eerste keer al."



De keren daarna verplaatste het evenement zich naar poppodium Vera, waar Hoezen, nu een veertiger, als sinds zijn tienerjaren komt. "Onze oudste dochter heet ook Vera, dat is ook niet voor niks", grapt Hoezen.



Stukje Drenthe in Groningen

Inmiddels is Jagersonic uitgegroeid tot een fenomeen in Vera. Ieder jaar wordt het weer gekker en groter. Samen met zijn collega's van Hoezen's evenementenbureau Code Rood Events uit Emmen weet Hoezen, ofwel de Rode Jager, een show neer te zetten in meerdere zalen, met meerdere artiesten, waaronder Mooi Wark.



In de benauwde kelderbar speelden de vier heren van de boerenrockband een show voor klein publiek. "Ik denk dat het legendarisch gaat worden, dat het er gewoon vol gas op gaat", vertelt Hoezen vooraf.



Volgend jaar krijgt Jagersonic gewoon weer een vervolg.