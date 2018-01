Dick Lukkien solliciteert niet bij FC Groningen

VOETBAL - FC Emmen-trainer Dick Lukkien volgt met meer dan gemiddelde belangstelling de discussie over de ontstane trainersvacature bij FC Groningen. Gisteren werd bekend dat de eredivisieclub na dit seizoen afscheid neemt van hoofdtrainer Ernest Faber, waarna de naam van Lukkien veelvuldig werd genoemd als opvolger.

"Daar kan ik natuurlijk niet zoveel mee", aldus Lukkien die zes seizoenen werkzaam was bij FC Groningen, als beloften- en assistent-trainer. "Of het logisch is dat mijn naam genoemd wordt? Dat ga ik niet over mezelf zeggen. De namen die ik nu lees en hoor worden door mensen gedropt die er uiteindelijk niet over gaan. Laat Hans Nijland en Ron Jans hun werk doen en dan zien we wel wie het gaat worden."Lukkien laat weten dat hij nog niets van zijn oude club heeft gehoord. "Ik hou ook nergens rekening mee. En nee, ik ga niet solliciteren."Ook op de vraag of de hoofdtrainer, die inmiddels al twee gesprekken heeft gehad met de clubleiding van FC Emmen over een contractverlenging, zichzelf geschikt vindt om Faber op te volgen gaat hij niet in. "Je gaat me niet tot uitspraken verleiden."Toch is het wel interessant om te weten hoe Lukkien denkt. Zeker omdat de clubleiding van FC Groningen bekend staat om jonge en betrekkelijk onervaren trainers de kans te bieden. Dat deed de club met Ron Jans, die destijds bij FC Emmen assistent-trainer was en later ook met Erwin van der Looi die binnen de club doorstroomde. Van Lukkien werd en wordt nog altijd gezegd dat hij eerst vlieguren moet maken bij FC Emmen. Maar zijn twee seizoenen in de Jupiler League, met verzorgd en aantrekkelijk voetbal, voldoende vlieguren?Volgens diverse media is Danny Buijs (zijn naam werd niet voor niets 'gedropt' in De Telegraaf vanochtend), oud-speler van de club en al drie jaar hoofdtrainer bij Kozakken Boys, een voorname kandidaat.Over vlieguren gesproken. Lukkien heeft dan ook niets met die term. "Ik ben vorig jaar hoofdtrainer geworden omdat ik datgene wilde doen wat ik leuk vind en natuurlijk hoop ik me ondertussen te ontwikkelen. Hoe anderen dat zien is voor mij niet zo interessant. Volgens mij is het werk als hoofdtrainer op ieder niveau vergelijkbaar en natuurlijk zullen er in de eredivisie andere dingen op me afkomen dan in de Jupiler League, maar ook dat moet je ondergaan."