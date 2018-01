Deel dit artikel:











Snelheidsduivel (19) uit Emmen moet rijbewijs inleveren Een 19-jarige man is zijn rijbewijs voorlopig kwijt (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - Een 19-jarige automobilist uit Emmen is van de weg geplukt vanwege een forse snelheidsovertreding.

Op de Hondsrugweg in Emmen, waar een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur geldt, reed de beginnend bestuurder 106 kilometer per uur. Daarmee reed hij 56 kilometer per uur te hard. "Dat is de gecorrigeerde snelheid", aldus een woordvoerder van de politie.



Agenten hebben zijn rijbewijs in beslag genomen.