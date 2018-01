Retropop zoekt naar nieuwe campingplek

EMMEN - De camping van Retropop komt hoogstwaarschijnlijk op een andere locatie te staan dan naast de wijk Parc Sandur.

Dat was de plek die de organisatie in eerste instantie voor ogen had. Maar dit plan stuitte op verzet van de bewoners van deze wijk. Daarom beraamt de organisatie zich nu over uitwijkmogelijkheden.Toen de organisatie vernam dat het plan op verzet stuitte, is de organisatie om tafel gegaan met de wijkvereniging van Parc Sandur en het actiecomité."We willen bewoners niet tegen de schenen schoppen", zegt Johan Lubbers, voorzitter van het jaarlijkse festival. "Daarom zijn we de dialoog aangegaan en hebben we geluisterd naar elkaars wensen."Lubbers zegt begrip te tonen voor de grieven van de omwonenden. Daarom heeft de organisatie zich bij de gemeente gemeld en aangegeven af te zien van het oorspronkelijke plan."Of ik hiervan baal? Nee. Ik ben realist", zegt Lubbers. "We hebben geluisterd naar de tegenargumenten en zijn daarom bereid om verder te kijken." Wel voegt hij eraan toe dat het niet 100 procent zeker is dat de camping ergens anders komt te staan. Er moet zich wel een goed alternatief aandienen.Er komt heel wat kijken bij het verplaatsen van de camping, geeft hij aan. "Denk alleen maar aan de infrastructuur, de waterstroom en parkeergelegenheid." Toch hoeven campinggasten zich geen zorgen te maken, benadrukt hij. "Die camping komt er sowieso."