VOETBAL - Sergio van Dijk keert spoedig terug op de Nederlandse velden. De oud-spits van FC Emmen speelt, na avonturen in Australië, Indonesië, Iran en Thailand, als alle papierwerk is afgehandeld voor zaterdagtweedeklasser Pelikaan S. uit Groningen.

Sergio van Dijk favoriete atleet Indonesië​

Pelikaan S. is de huidige koploper in de 2e klasse J, de klasse waarin FC Klazienaveen de nummer 2 is.De Assenaar, die in Nederland speelde voor FC Groningen, Helmond Sport en FC Emmen (waar hij in 95 duels 35 goals maakte), verkaste in de zomer van 2008 naar Australië waar hij ging spelen voor Queensland Roar. In februari 2010 werd hij voor een half jaar uitgeleend aan Adelaide United, daarna stapte hij definitief over naar die club.In februari 2013 tekende Van Dijk een contract bij Persib Bandung in Indonesië. De club moest 400.000 euro aan Adelaide betalen, waardoor hij de duurste aankoop in de geschiedenis van het Indonesisch voetbal werd.Inmiddels is Van Dijk genaturaliseerd tot Indonesiër. Op 23 maart 2013 maakte hij zijn debuut in het Indonesisch voetbalelftal tegen Saoedi-Arabië. Op 7 juni 2013 mocht hij meespelen in de vriendschappelijke wedstrijd tegen het Nederlands elftal.Bij het Iraanse Sepahan en het Thaise Suphanburi kende het buitenlandse avontuur van Van Dijk even een dip. Maar in Australië was men de spits niet vergeten. Voor één duel (de beslissingswedstrijd voor de Aziatische Champions League) werd Van Dijk door Adelaide United naar Australië gehaald. Tevergeefs, want de Australische club verloor van het Chinese Shandong Luneng Taishan.In de winter van 2016 hield Van Dijk zijn conditie op peil bij FC Emmen. In maart werd bekend dat hij terugkeerde naar zijn oude club Persib Bandung.Of de stap naar Pelikaan S. het einde betekent van de profloopbaan van de 35-jarige Drent is niet bekend.