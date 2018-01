Van Nieuwenhuizen pleit voor hogere aanvliegroutes Lelystad Airport

ASSEN - Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) vindt dat er na 2023 standaard hogere aanvliegroutes moeten worden gebruikt bij Lelystad Airport.

Dat meldt de NOS . Ze wil dat dit een randvoorwaarde wordt bij het plan om het Nederlandse luchtruim opnieuw in te delen.Volgens de minister heeft het weinig zin om met het grote herindelingsplan te beginnen, als dat betekent dat veel mensen vervolgens langdurig last blijven houden. Omwonenden van Lelystad Airport en mensen in Drenthe, Gelderland en Overijssel zouden te maken krijgen met vliegtuigen die over tientallen kilometers niet hoger vliegen dan 1.800 meter.Eind oktober hebben de gemeenten Meppel, Westerveld en de provincie Drenthe zich met een gezamenlijke brief gemengd in de discussie rondom Lelystad Airport. In de brief uit Drenthe dringen de drie partijen aan op het zo snel mogelijk opnieuw indelen van het luchtruim. "Wij vinden dat de vliegtuigen zo hoog mogelijk moeten vliegen", zei wethouder Homme Geertsma toen.De minister zegt dat het herverdelingsplan, dat in 2023 moet zijn afgerond, er juist toe moet leiden dat de situatie in het Nederlandse luchtruim verbetert. "Dus een van de randvoorwaarden die we meegeven is dat het ook verbetert en dat we van die laagvliegroutes dan ook af zijn."Van Nieuwenhuizen sprak vandaag in de Tweede Kamer over Lelystad Airport, dat volgens de huidige planning op 1 april 2019 geopend moet worden. Vanaf die datum zullen hier vakantievluchten vertrekken, zodat Schiphol kan worden ontlast.