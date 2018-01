FC Emmen gaat voor winst tegen koploper Fortuna Sittard

VOETBAL - FC Emmen is de strijd om de derde periodetitel vorige week met een zege begonnen tegen RKC en hoopt dat in de uitwedstrijd tegen koploper Fortuna Sittard een goed vervolg te geven. Trainer Dick Lukkien laat er in ieder geval geen gras over groeien. "Wij gaan voor de winst in Sittard."

Het verschil tussen FC Emmen en de lijstaanvoerder van de Jupiler League bedraagt na 21 duels elf punten. Fortuna heeft er 44 en Emmen (de nummer 8 op de ranglijst) staat op 33. Voor velen is de huidige klassering van Fortuna Sittard, de ploeg van trainer Sunday Oliseh, nog steeds een enorme verrassing. Lukkien denkt daar anders over. "Inmiddels kan je dat geen verrassing meer noemen natuurlijk. Het is heel knap hoe ze het doen, ook al verloren ze vorige week met 3-0 van FC Dordrecht en is voor mij NEC nog steeds de grote favoriet voor de titel. Ja, ook na twee verrassende nederlagen op rij voor de club uit Nijmegen."Overigens moest Oliseh na de nederlaag tegen Dordrecht deze week op het matje komen bij de clubleiding van Fortuna. Zijn uitspraken dat hij de prestaties met slechts 12 spelers heeft behaald en dat in iedere linie versterkingen moeten komen om in de top te blijven meedoen vielen compleet verkeerd. De clubleiding kwam met een statement: 'Alle spelers in onze selectie zijn even belangrijk voor de club en voor de supporters. Wij concentreren ons op de voortzetting van ons buitengewone seizoen op en naast het veld.'Overigens treft FC Emmen in de komende weken nog meer pittige tegenstanders. Na Fortuna Sittard wacht het thuisduel tegen nummer 2 NEC, gevolgd door nog drie ploegen die zo snel mogelijk terug willen keren naar de eredivisie: Go Ahead Eagles, De Graafschap en SC Cambuur. Ploegen overigens (net als Fortuna Sittard en NEC) waartegen FC Emmen voor de winterstop ongeslagen bleef. "Tegen Fortuna Sittard speelden we met 0-0 gelijk, maar ik heb nog even de samenvatting bekeken en het is echt een wonder dat we dat duel niet wonnen. Alexander Bannink raakte twee keer de paal en Anco Jansen miste nog een strafschop."Lukkien stuurt in Limburg dezelfde elf spelers het veld in als vorige week op eigen veld tegen RKC. Dat betekent dat Youri Loen, die in de rust werd gewisseld voor Mario Bilate, gewoon weer start. De opstelling van Fortuna Sittard kent ook weinig geheimen, net als de manier van spelen. "Die is eigenlijk uit en thuis gelijk", vertelt Lukkien. "Ze zijn niet van het hoog druk zetten. Ze wachten de tegenstander wat op en hopen dan de bal te onderscheppen om in de omschakeling gevaarlijk te worden. Daarvoor hebben ze trouwens ook vier prima aanvallers, met Stokkers, Ashkovski, Semedo en Dianessy daarachter.Fortuna Sittard - FC Emmen is live te volgen op Radio Drenthe. Het verslag begint, net als de wedstrijd, om 20.00 uur.