Zwaargewonde bij ongeluk in Hijken De auto belandde op zijn kop in de sloot (foto: Van Oost Media)

HIJKEN - Bij een auto-ongeluk op de Beilerstraat in Hijken is gisteravond iemand zwaargewond geraakt. De auto belandde op de kop in een sloot.

De bestuurder sloeg door onbekende oorzaak met zijn voertuig over de kop. De brandweer moest de inzittenden uit de auto bevrijden.



Eén van hen is met zware verwondingen naar het UMCG in Groningen gebracht.