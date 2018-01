Deel dit artikel:











​Hoogeveen nog niet klaar voor gasloos bouwen Duurzame woningen in Wolfsbos (foto: archief RTV Drenthe / Hielke Meijer)

HOOGEVEEN - Een voorstel om de nieuwbouw van vijf woningen in de wijk Wolfsbos gasloos te bouwen krijgt geen meerderheid in de gemeenteraad. En dat op de dag dat in Den Haag het kabinet bekendmaakt versneld over te willen stappen op gasloos bouwen.

Geschreven door Hielke Meijer

Het eerste Drentse bouwproject met gasloos bouwen is er in de wijk Kloosterveen in Assen. Gasloos wil zeggen dat de woningen geen aansluiting krijgen op het gasnet. De energie moet uit andere en duurzame bronnen komen. Warmtepompen die elektriciteit uit zonnepanelen omzetten bijvoorbeeld.



In Hoogeveen zien oppositiepartijen een mogelijkheid met gasloos bouwen een begin te maken. Een braakliggend gemeentelijk terrein aan de Sneeuwbesstraat zou geschikt zijn, denken D66, PvdA, SP en GroenLinks. Tot zeven jaar geleden stond er een peuterschool.



Eerste stap mogelijk

D66 fractievoorzitter Peter Scheffers: “In Den Haag zijn D66 en VVD ervoor alle nieuwbouw gasloos te krijgen vanaf eind van dit jaar. Op langere termijn is dat ook goedkoper, ondanks de extra investering. En als we over vijf jaar zeggen we gebruiken helemaal geen gas meer, dan heb je de investering in gasaansluitingen zelfs voor niks gedaan. Vandaag wordt er wat mij betreft de eerste stap gezet in gasloos bouwen.”



CDA-wethouder Bert Otten wijst Scheffers erop dat bij gasloos bouwen er ook geen mogelijkheid is groen gas te leveren. Otten: “En juist in groen gas loopt Hoogeveen voorop.” CDA-raadslid Kamiel Bertels vindt de locatie niet geschikt om te starten met gasloos bouwen. Bertels: “In nieuwbouwwijken ligt dat anders, maar hier zit je midden in een bestaande situatie met overal gasaansluitingen.”



Duurzaam in kleinere stapjes

Ook de VVD, die landelijk voor gasloos is, is vooralsnog in Hoogeveen tegen. Arend Steenbergen: “We willen mensen wel stimuleren duurzaam te bouwen, maar dat moet in stapjes.”



De motie haalt het daardoor niet. Peter Scheffers verbaast zich over de reactie van een groot deel van de raad. “De ChristenUnie was bij de bespreking van de stemwijzer nog voor gasloos en stemt hier tegen. Ik snap die houding niet. We moeten meters maken. Al is het alleen al uit solidariteit met de Groningers.”