Man (20) uit Assen opgepakt voor oplichting met valse bank-app De politie heeft de mannen aangehouden (foto: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

ASSEN - Een 20-jarige man uit Assen is samen met een 18-jarige Groninger opgepakt voor oplichting en heling. Het tweetal had het voorzien op tweedehands telefoons.

Via advertenties op verkoopsites zochten de mannen hun slachtoffers uit. Ze zochten naar telefoons en namen contact op met de verkopers.



Valse app

Als de mannen bij de mensen thuis waren en de koop werd gesloten, lieten ze een valse bank-app zien en leek het net of er geld was overgemaakt naar de rekening van de telefoonverkoper. De app was niet van echt te onderscheiden. Daardoor dachten mensen dat ze geld hadden gekregen voor hun telefoon en gaven het mobieltje mee.



De mannen verkochten deze telefoons vervolgens door aan opkopers in Assen. In Assen is het verplicht voor opkopers om hun aankopen en de herkomst daarvan vast te leggen in het opkopersregister.



Op deze manier kwam de politie het criminele tweetal op het spoor, en konden de mannen uiteindelijk aangehouden worden.