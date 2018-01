Zwaargewonde is 60-jarige vrouw uit Hijken

HIJKEN - De automobiliste die gisteravond zwaargewond raakte bij een ongeluk op de Beilerstraat in Hijken, is een 60-jarige vrouw uit die plaats.

Dat laat de politie weten. Rond 23.15 uur raakte de auto van de vrouw door nog onbekende oorzaak van de weg. Hierbij sloeg ze over de kop en kwam terecht in de sloot.Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen hulp bieden bij het ongeluk. Het ernstig gewonde slachtoffer werd per ambulance overgebracht naar het UMCG in Groningen.De politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak van het ongeluk.