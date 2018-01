Deel dit artikel:











Nationale Tuinvogeltelling: Ken jij deze vogels? Herken jij de vogels in je tuin? (Foto: Free Nature Images/Piet Munsterman)

Dit weekend is het weer tijd voor de Nationale Tuinvogeltelling. Elk jaar tellen mensen in het hele land een half uur lang de vogels die ze in hun tuin voorbij zien komen.





Vorig jaar telden in Drenthe 1.831 mensen mee en was de huismus de meest voorkomende vogel in de tuinen. Maar hoe goed herken jij de verschillende tuinvogels? Test het hier.