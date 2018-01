Stelling: Ik wil mijn DNA best afstaan voor het oplossen van misdaden

ASSEN - In een laatste poging om de moord op het 11-jarige jongetje Nicky Verstappen in 1998 op te lossen, gaat de politie 21.500 mannen oproepen om DNA af te staan voor onderzoek.

Met het DNA kan gekeken worden of de dader, of familie van de dader, bij de opgeroepen mannen zit. Het DNA wordt na het onderzoek vernietigd.Eens in de zoveel tijd gaan er stemmen op om een volledige DNA-database aan te leggen om zo de politie te helpen bij het oplossen van misdaden.Zou u uw DNA hiervoor afstaan? Of vindt u dat een te grote inbreuk op uw privacy?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat jouw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren vroegen we of u het beste kunt werken met rumoer en drukte om u heen. Voor ruim 28 procent van de stemmers klopt dit. Bijna 72 procent geeft aan beter te kunnen werken in absolute stilte. In totaal stemden 1.227 mensen.