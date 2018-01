Zomerbad Peize van het gas af

PEIZE - Het zomerbad in Peize wordt straks opgewarmd door warmtepompen, in plaats van met aardgas. Deze zomer hoopt het bestuur ook een zonnepanelenweide aan te leggen om helemaal energieneutraal te zijn.

Het zomerbad kreeg 60.000 euro subsidie van de gemeente Noordenveld om te kunnen verduurzamen. Ook kreeg het bad nog eens 23.000 euro via een landelijke subsidie. Met de verduurzaming kon gelijk het noodzakelijke onderhoud worden uitgevoerd, waar het zwembad al een tijdje op wachtte.Zo begaf vorig jaar de transportpomp van het zomerbad het nog, omdat de machinekamer hard toe was aan groot onderhoud. Volgens Wim Stroetinga, voorzitter van het zomerbad, had het zwembad dit jaar niet kunnen openen als de gemeente niet was bijgesprongen om de renovatiekosten te betalen.Ondertussen is de oude gasinstallatie om het zwembad op te warmen gedemonteerd door een groep vrijwilligers. De nieuwe duurzame installatie moet op 1 april opgeleverd zijn. Met dat systeem wordt warmte opgewerkt door vier grote warmtepompen en dertig vierkante meter aan zonnecollectoren. De warmtepompen halen de warmte uit de buitenlucht en geven dit af aan het zwemwater.Deze zomer hoopt het zwembad ook een zonnepanelenweide aan te leggen om helemaal energieneutraal te zijn. De zonnepanelen moeten op een stuk braakliggend terrein naast het zwembad komen, waar Energiecoöperatie Noordseveld ook gebruik van maakt. Hiervoor heeft het bestuur nog eens 65.000 euro subsidie aangevraagd, ditmaal bij de provincie Drenthe.De zonneweide moet jaarlijks 56.000 kWh stroom opwekken voor het buitenbad. De zonnepanelen zijn belangrijk voor het zwembad, omdat energie een grote kostenpost is. Het bestuur is nog in gesprek met de gemeente Noordenveld om een vergunning te krijgen.Op 5 mei gaat het buitenbad in Peize weer open.