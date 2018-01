Deel dit artikel:











Hennepkweker krijgt werk- en celstraf voor bijna 400 plantjes De man teelde bijna 400 wietplantjes (foto: Archief RTV Drenthe / Politie Aa en Hunze)

EMMEN - Een 30-jarige man zonder vast woonadres teelde bijna 400 plantjes in een woning en wat kelderboxen in een flatgebouw aan de Nijkampenweg in Emmen.

De rechtbank in Assen veroordeelde hem daarom tot een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van zes weken.



De kwekerijen werden ontdekt nadat de politie in december 2016 en maart 2017 tips kreeg over een wietlucht rond het complex. Kort daarop viel de politie binnen en ontdekte een kwekerij in de woning van de toenmalige vriendin van de verdachte en in de kelderboxen van de buren.



Delen in de winst

De man was op dat moment aanwezig in de woning. Hij weigerde de politie te vertellen van wie de kwekerijen waren. Zijn vriendin vertelde echter dat haar vriend de drijvende kracht achter de aanleg en opbouw van de kwekerijen was geweest.



De vriendin en de buren die hun kelderboxen ter beschikking stelden zouden na het terugwinnen van de kosten delen in de winst. Maar de man kwam zijn afspraken niet na, vertelde zijn inmiddels ex-partner.



De politie concludeerde dat er minimaal één oogst had plaatsgevonden. De berekende winst, ruim 30.000 euro, moest de man inleveren.