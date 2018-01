Deel dit artikel:











Muzieklijst Harry's Blues zondag 28 januari 2018

Travis List maakte in 2008 de overstap van Zuid-Australie naar Nashville. Als singer-songwriter maakte hij twee albums, This Corner (2014) en The Red Lane Sessions (2017). Zijn muziekstijl heeft elementen van honkytonk, straight country en western swing. Hij werkt vaak samen met Kristy Cox, een eveneens uit Australie afkomstige zangeres.