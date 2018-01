Deel dit artikel:











E&O weet Visser te behouden De rechterhoekspeler gaat zijn derde jaar bij E&O in (Foto: E&O)

HANDBAL - Sander Visser heeft zijn contract bij E&O met een jaar verlengd. De talentvolle rechterhoekspeler debuteerde in september 2017 in de voorselectie van Oranje.

In 2016 kwam Visser over van de jeugdopleiding van Houten. Binnen een aantal maanden had de jongeling een basisplaats te pakken. Ook onder coach Joop Fiege, die Edwin Kippers opvolgde, trekt Visser de lijn door.



Debuut

Vorig jaar werd Visser op 18-jarige leeftijd voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands team. De linkspoot maakte onderdeel uit van de voorselectie. Uiteindelijk bleef een debuut uit.



Sijpkes

Ook Wouter Sijpkes is volgend seizoen te bewonderen in Emmen. De doelman uit Sleen brak dit seizoen door in de eredivisie. Beide spelers hopen in het groen-wit een rol te kunnen spelen in de jacht van E&O op een ticket voor de BENE-League.