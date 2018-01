Licentie voor Formule 1 in Assen zo goed als rond

ASSEN - De kans dat de Formule 1 naar Assen komt is een stuk groter geworden. Het TT Circuit heeft een positieve beoordeling gekregen van autosportfederatie FIA. Wel moet het circuit nog een beetje worden aangepast.

Assen wil onderzoek economische spin-off Formule 1

Formule 1-race in Assen vormt geen gevaar voor de TT

'TT Circuit geschikt voor Formule 1'

Wereldberoemde circuitbouwer: Formule 1 in Assen is heel goed mogelijk

Minister terughoudend over terugkeer naar Formule 1 in Nederland

'Organisatie Formule1 kijkt al naar circuit in Assen'

'Formule 1 is goed voor Drentse economie'

Hülkenberg: Formule 1 in Assen is mogelijk

Het circuit vroeg eerder al een keuring aan om in aanmerking te komen voor een licentie. Charlie Whiting, de racedirecteur van de FIA, inspecteerde het circuit vorige week en was onder de indruk.Het TT Circuit heeft de licentie overigens nog niet gekregen, maar het ziet er wel goed uit. TT-voorzitter Arjan Bos: "Met het doorvoeren van enkele relatief eenvoudige aanpassingen voldoet het circuit volgens Whiting aan alle eisen, onder andere op het gebied van veiligheid, voor het verkrijgen van de licentie."Bos denkt dat de aanpassingen op korte termijn gerealiseerd zullen worden. Zo moeten er kerbstones worden aangelegd. Dat zijn de rood-witte stroken langs bochten. Verder moeten er op verschillende plekken vangrails en zogeheten Tecpro Barriers (een soort veiligheidsbarrière) komen.Aan het circuit zelf wordt vrij weinig veranderd. Wel moet de Veenslang (een recht stuk) verlengd worden, waardoor coureurs kunnen inhalen. In de Strubben-bocht wordt het asfalt verbreed, zodat coureurs meerdere lijnen kunnen rijden. Het gaat om een totale investering van 1 tot 2 miljoen euro. Een bedrag dat Bos graag op tafel legt.Dat het circuit niet heel veel aangepast wordt, was voor Arjan Bos een belangrijke voorwaarde. "Het specifieke karakter van het circuit blijft gewaarborgd. De lay-out voor het motorcircuit blijft bovendien onaangetast." Eerder zei Bos dat de MotoGP de hoogste prioriteit heeft. De TT-races komen dus niet in gevaar.Eind vorig jaar werd het circuit ook al technisch gekeurd op basis van scans van de lay-out. Toen bleek na een computersimulatie dat het TT Circuit al voldeed aan alle veiligheidsnormen en dat ook de breedte van het circuit toereikend was.De volgende stap voor het circuit is een bezoek van Formula One Management (FOM). De FOM gaat kijken naar de faciliteiten op het circuit. TT-voorzitter Bos verwacht daar geen problemen.De grootste uitdaging zal worden om een plek op de racekalender te krijgen. Toch hoopt Bos dat in 2019 of 2020 de eerste Formule 1-race ooit op het TT Circuit in Assen wordt verreden.Overigens hoeft het circuit geen nieuwe geluidsvergunningen aan te vragen. Een eventuele Formule 1-race past namelijk binnen het aantal geluidsdagen, waar een vergunning voor afgegeven is.Niet alleen Assen wil de Formule 1 naar Nederland halen. Ook in Zandvoort zijn er plannen voor deze races. Op de vraag of circuiteigenaar prins Bernhard jr. kan inpakken, wil Bos niet ingaan. "Ik weet niet precies wat er gebeurt in Zandvoort", aldus een diplomatieke Bos.