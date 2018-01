Windboer Deddens in de fout met teelt aardappels: Ik heb er niet bij stilgestaan

NIEUW-DORDRECHT - Akkerbouwer Jeroen Deddens uit Nieuw-Dordrecht, initiatiefnemer van het Energiepark Pottendijk, heeft een proces-verbaal gekregen van de NVWA. Deddens heeft het aardappelras Innovator geteeld op een perceel waar dat niet mocht.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft geconstateerd dat Deddens dit ras in 2015 heeft toegepast op percelen die in een wratziektepreventiegebied liggen. In zo'n gebied mogen alleen aardappelrassen worden gebruikt die resistent zijn tegen deze bedreigingen.Deddens erkent dat hij een fout heeft gemaakt. "Het is niet met opzet gebeurd, ik heb er gewoon niet bij stilgestaan. Het ging om percelen in de omgeving van Wijster. Ik ging ervan uit dat het preventiegebied zich tot het oosten van Drenthe beperkte."Volgens Deddens blijkt uit monsters die zijn genomen dat de aardappels die van de bewuste percelen zijn gerooid vrij zijn van ziektes. "Dat heb ik zwart op wit. Ik zou wel heel dom zijn als ik moedwillig regels zou omzeilen. Want geloof me, de frietbedrijven waar de aardappels heen gaan, die controleren heel streng op de kwaliteit."De akkerbouwer baalt ervan dat het verhaal nu naar buiten komt, zeker omdat hij dinsdag 6 februari een overleg heeft met omwonenden van de Pottendijk. Daar wil Deddens met zijn Energiepark Pottendijk zes tot acht windmolens plaatsen, in combinatie met een groot zonnepark."Hoge bomen vangen veel wind. Blijkbaar heeft iemand het nodig gevonden om het verhaal over de aardappels nu naar buiten te brengen. Ik zat fout, dat klopt. Ik zal wel een boete krijgen en dan is de kous af."