Assen onderzoekt kwetsbare locaties bij hevige regenval

ASSEN - De gemeente Assen doet nader onderzoek naar de vijftien meest kwetsbare plekken in de stad in het geval van extreme regenbuien.

Het gaat om neerslag van minstens twee tot vier centimeter in zeer korte tijd. In Assen was dat vorig jaar vier keer het geval. Dit is uitzonderlijk want volgens prognoses zou dit zich slechts eens in de tien of zelfs honderd jaar voordoen.Het is de verwachting dat deze situaties steeds vaker voor gaan komen en daarom heeft het rijk een stresstest ontwikkeld die alle gemeenten in 2019 uit moeten hebben gevoerd. De gemeente Assen is vooruitlopend daarop in 2016 al begonnen met een onderzoek naar extreme neerslagsituaties.De vijftien meest kwetsbare locaties uit dat onderzoek worden nu nader geanalyseerd. Het gaat om locaties waar zich overtollig water verzamelt in de buurt van hoofdontsluitingswegen, winkels, woningen en zorglocaties.