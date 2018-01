Deel dit artikel:











Groeten uit Grolloo: Kjeld Nuis pakt twee keer goud op Spelen Johan Derksen (foto: archief RTV Drenthe)

WARMING-UP - In de Warming-Up geeft Johan Derksen iedere vrijdag, in de rubriek 'Groeten uit Grolloo', zijn ongezouten mening over de sport met een Drents tintje. Deze week heeft Derksen het over schaatser Kjeld Nuis.

Sinds Derksen weer in Drenthe woont houdt hij in de krant weer uitslagen bij, waar hij vroeger nooit naar keek. Schaatsen is niet de favoriete sport van 'de snor' maar hij volgt de verrichtingen van Kjeld Nuis op de voet. En één ding weet Derksen zeker, Nuis pakt twee gouden medailles in Zuid-Korea.



De Warming-Up is iedere vrijdag om 17.16 uur te zien op TV Drenthe en wordt daarna elk uur herhaald.