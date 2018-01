Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 26 januari In de nieuwsminuut van 26 januari onder meer aandacht voor nieuwe races op het TT Circuit (foto: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

In het nieuws in een minuut zijn we op het TT Circuit, want het lijkt er nu echt van te komen: de Formule 1 komt naar Assen. En er is een nieuwe naam bekend gemaakt die naar het het Holland International Blues Festival in Grolloo komt.