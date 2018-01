Opleiding Luchtmobiel in Assen start met 120 nieuwe rekruten

ASSEN - De eenmalige opleiding van de Luchtmobiele Brigade in Assen start in april met zo'n 120 nieuwe rekruten, verwacht commandant Mark Bakker.

De inschrijving voor de opleiding van de Luchtmobiele Brigade in Assen sloot vanmorgen om 9 uur. Het bataljon in Assen staat te springen om nieuwe mensen . Bij wijze van proef wordt dit jaar de opleiding voor luchtmobiele militairen ook in Assen verzorgd, normaal gesproken wordt de training alleen gegeven in Schaarsbergen.Het bataljon in Assen heeft een groep militairen vrijgemaakt om nieuwe collega's te werven en op te leiden. De compagnie heeft ervaring opgedaan tijdens een missie naar Irak afgelopen zomer. De militairen verzorgden daar de opleiding voor Iraakse strijders en Peshmerga.De mannen en een enkele vrouw die de opleiding halen krijgen gegarandeerd een baan in Assen. De afgelopen 10 weken konden mensen die interesse hebben zich aanmelden. "De mensen komen eerste terecht in een zogenaamd kennismakingstraject, daar kunnen zichzelf een spiegel voorhouden om te kijken of dit echt is wat ze willen", zegt Kapitein Mark Bakker.De opleiding start in april en is in september klaar. "We hopen dan zo'n 80 rode baretten te kunnen uitreiken", aldus Bakker. Het project in Assen wordt door andere eenheden van de Landmacht op de voet gevolgd. Als de pilot slaagt, kan het als voorbeeld dienen voor werving in de rest van Nederland.